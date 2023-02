DOCUMENT! ”PEȘTE. ȘALĂU. STICLĂ VIN. WISKI” – ȘPAGĂ PENTRU ȘEFUL DGA! Unda de șoc a seriei de dezvaluiri din ”NAȚIONAL” cu privire la ”combinațiile” imobiliare cel puțin imorale ale chestorului Catalin Alexandru Ionița a fost cu atat mai puternic resimțita la varful sistemului, cu cat acesta a fost șeful POLIȚIEI ROMANE și al DIRECȚIEI GENERALE ANTICORUPȚIE din MAI! Iata insa ca ”blestemul IGPR – DGA” continua […] The post DOCUMENT! ”PEȘTE. ȘALAU. STICLA VIN. WISKI” - ȘPAGA PENTRU ȘEFUL DGA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

