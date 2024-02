Stiri pe aceeasi tema

- Contestația președintelui Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, la masura controlului judiciar stabilita in dosarul in care este cercetat pentru luare de mita si fals a fost respinsa luni, 12 februarie, de Tribunalul București, relateaza News.ro.Iulian Dumitrescu a fost plasat sub control…

- Tribunalul Bucuresti a respins luni contestatia formulata de presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, impotriva masurii controlului judiciar dispusa fata de acesta de procurorii DNA.Printre condițiile controlului judiciar se afla și interdicția de exercitare a funcției de…

- "In dos. 3531/3/2024 s-a respins ca nefondata plangerea formulata de catre inculpatul D.I. impotriva ordonanței DNA prin care s-a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de inculpat pe o perioada de 60 de zile. S-a mentinut ordonanta de luare a masurii preventive a controlului judiciar…

- Iulian Dumitrescu a contestat, la Tribunalul Bucuresti, masura controlului judiciar luata de procurorii DNA in ceea ce il priveste, instanta analizand joi cererea sa, insa pronuntarea a fost amanata pentru 12 februarie. La termenul de joi, avocatul sau, Cristian Ene, a declarat, la sosirea la instanta…

