- Compania Nationala de Cai Ferate CFR va plati peste 680 de milioane de euro (3,14 miliarde de lei) unei companii pentru ca trenurile sa poata circula cu 160 km/h pe subsectiuni din ruta Brasov - Sighisoara.

- Compania Nationala de Cai Ferate a depus o solicitare la Primaria Brasov in vederea restrictionarii circulatiei rutiere pe strada 13 Decembrie, in zona Pasajului de la Faget, pentru derularea unor lucrari in zona. Restrictiile ar urma sa se aplice in perioada 19 – 20 iulie 2018, timp…

- Revine in actualitate proiectul propus de cativa ani de Consiliul Judetean Prahova pentru realizarea unui drum care sa asigure legatura cu judetul Brasov, pe ruta Campina - Valea Doftanei - Sacele. Presedintele CJ, Bogdan Toader, a declarat ca a avut discutii cu oficialii CNAIR pentru reluarea acestui…

- V.S. Imaginile din județul Brașov, unde un pod feroviar s-a prabușit in urma unei viituri puternice, au facut inconjurul țarii și au tras un semnal de alarma pentru toți gestionarii infrastructurii cailor ferate din Romania, fie din compania de stat sau companii private. Un cititor al ziarului Prahova…

- Nicoleta Dumitrescu Persoanele care se incadreaza in categoria acelora care au obligația sa depuna declaratia unica trebuie sa se grabeasca. Documentul privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – cunoscut si sub denumirea “Declaratia unica” – trebuie depus pana…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Ministerul Transporturilor au convenit incheierea contractului de finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteza Ploiești-Buzau””, in cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea…

- „In 2017, fiecare cetatean din tarie UE analizate, a avut o putere medie de cumparare de 16.436 de euro. Aceasta echivaleaza cu o crestere nominala de 1,9% fata de anul precedent. Romania (+7,8%) a inregistrat cel mai mare avans in ceea ce priveste puterea de cumparare. Puterea scazuta de…