- Deficitul de cont curent este in prezent o vulnerabilitate majora pentru Romania, se arata intr-un document publicat sub egida BNR.Iar achizițiile de armament nu vor face decat sa alimenteze acest dezechilibru, in lipsa producției interne de tehnica militara și a intaririi componentei offset.In…

- Fostul realizator și patron al televiziunii OTV, ieșit din inchisoare in 2017, dupa ce a facut aproape 3 ani din pedeapsa de 5 ani și jumatate pentru șantaj, este protagonistul unei noi anchete penale, deschise la Constanța. Polițiștii au facut percheziții in casa lui Diaconescu din București, apoi…

- In aceasta dimineața, 3 aprilie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice - Sector 5 pun in executare 7 mandate de percheziție domiciliara, precum și mai multe mandate de aducere, in Municipiul București și județele…

- Doi cetateni sirieni au fost depistati si retinuti pentru 24 de ore pentru inselaciune, exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati si fals in inscrisuri, sub semnatura privata. La data de 30 martie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigatii Criminale…

- Unii au vrut sa vada cum ninge pe plaja. Sau poate au vrut sa faca o plimbare matinala pe malul marii, cu masina. Drept urmare, mai multi cetateni ucraineni au ajuns cu masinile pe nisip. Daca erau romani pana acum erau la stiri, pe.astia nu i vede nimeni Am facut sesizare la politie, unul dintre ei…

- Patru agenți de poliție din județul Brașov au fost reținuți intr-un dosar de corupție. Alte trei persoane au fost reținute deoarece au dat mita pentru a obține serviciile polițiștilor brașoveni.Potrivit anchetatorilor, la finalul cercetarilor au fost reținute șapte persoane. Este vorba despre un…

- Un invatator de la o scoala din municipiul Iasi s-a ales cu dosar penal pentru folosire fara drept de obiecte periculoase, pentru ca a venit la ore cu un cutit si l-a depozitat intr-un dulap, scrie Agerpres. „Politistii Biroului Siguranta Scolara Iasi au fost sesizati de catre reprezentantii unei unitati…

- Un barbat de 59 de ani din localitatea bistriteana Reteag a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a omorat un caine al unui consatean asupra caruia a tras cu arma, anunța Agenția de presa Rador. Precizarea a fost facuta, miercuri, 15 martie, de reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Bistrita-Nasaud.…