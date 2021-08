Stiri pe aceeasi tema

- Celebra actrița americana Angelina Jolie, 46 de ani, s-a alaturat vineri rețelei de socializare Instagram pentru a vorbi internauților despre situația din Afganistan și despre femeile și copiii care se afla acum in pericol, sub controlul talibanilor, scrie People . In prima sa postare, Angelina a facut…

- La mai puțin de o saptamana dupa preluarea controlului in Afganistan, talibanii au inceput sa-i caute pe foștii angajați ai NATO și ai Guvernului de la Kabul. Potrivit unui document al Organizației Națiunilor Unite (ONU), citat de BBC , insurgenții merg din ușa in ușa ca sa-i gaseasca pe aceștia sau…

- Talibanii si-au intensificat cautarea persoanelor care au lucrat cu fortele americane si NATO în pofida promisiunii ca nu vor încerca sa se razbune pe oponentii lor, afirma un raport ONU citat de The Hill și Agerpres.Raportul, redactat de catre un grup de experti ONU în evaluarea…

- Odata cu revenirea la putere a fundamentalistilor în Afganistan, femeile vor pierde drepturile elementare, sustine o organizatie care lupta pentru drepturile lor și care a reamintit cele 29 de interdicții dure pe care femeile afgane le-au suferit sub regimul taliban între 1996 și 2001.…

- Diplomatia rusa a apreciat luni ca situatia din Afganistan se stabilizeaza, iar talibanii asigura 'ordinea publica' dupa colapsul puterii afgane care a determinat mii de persoane sa incerce sa fuga din tara, relateaza France Presse. „Situatia la Kabul si in Afganistan se stabilizeaza. Talibanii…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane. Combatantii talibani au preluat controlul asupra a noua capitale provinciale…