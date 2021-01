Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile Blaj și Ocna Mureș, in urma scaderii incidenței sub 1.5, vor intra in scenariu verde, incepand cu data de 21 ianuarie, ora 00.00. Datorita incidenței cazurilor de coronavirus de peste 3 la mie, localitațile Ciugud și Galda de Jos trec in scenariul roșu. Luand in dezbatere rata de incidența...…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, in localitațile Zlatna și Cenade inceteaza aplicarea masurilor restrictive, incepand cu data de 10 ianuarie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 25.12.2020 – 07.01.2021, respectiv…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitatea Sancel iese din scenariul roșu, incepand cu data de 8 ianuarie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 23.12.2020 – 05.01.2021, respectiv pentru perioada 24.12.2020 – 06.01.2021,…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitatea Ciuruleasa iese din scenariul roșu, incepand cu data de 7 ianuarie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 22.12.2020 – 04.01.2021, respectiv pentru perioada 23.12.2020…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitațile Albac, Berghin, Cricau, Jidvei, Roșia Montana și Vințu de Jos ies din scenariul roșu, incepand cu data de 31 decembrie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 20.12.2020…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitațile Berghin și Ighiu ies din scenariul roșu, incepand cu data de 31 decembrie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 16-29.12.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitațile Cenade, Cergau și Poiana Vadului ies din scenariul roșu, incepand cu data de 23 decembrie, ora 00.00. La nivelul unitaților administrativ-teritoriale Cenade, Cergau și Poiana Vadului, unde s-a inregistrat un trend descrescator…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitațile Bucerdea Granoasa și Unirea ies din scenariul roșu, incepand cu data de 15 decembrie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 30.11-13.12.2020, la nivelul tuturor unitaților…