Autoritatea Aeronautica Civila din Romania (AACR) a notificat pentru a doua oara conducerea Aeroportului Traian Vuia din Timișoara și avertizeaza ca, daca masurile transmise nu vor fi implementate in cel mai scurt timp, siguranța pasagerilor ar putea fi pusa in pericol. AACR a efectuat un audit in luna septembrie a acestui an, pe Aeroportul din […]