- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese in cazul șeful Secției II de boli infecțioase din Spitalul „Dr. Victor Babeș”, din Timișoara, medicul Virgil Musta.

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) acuza opt alesi locali din cadrul Consiliului Local Popesti - Leordeni de conflict de interese administrativ dupa ce au participat la votul in urma caruia a fost respinsa hotararea prin care ar fi urmat sa le inceteze mandatele. In total, CL Popești-Leordeni…

- Dan Ioan Belei, consilier local al comunei aradene Filipeni Apateu, a fost gasit de Agenția Naționala de Integritate in conflict de interese administrativ, deoarece in perioada exercitarii mandatului obținut in urma alegerilor din 2020, a participat la deliberarea și adoptarea hotararilor consiliului…

- Ioan Petrovan, viceprimar al comunei Șieu (in trecut consilier local), a fost gasit de Agenția Naționala de Integritate in stare de incompatibilitate și conflict de de interese. ”S-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 01 august 2016 – 19 august 2021, intrucat a exercitat simultan cu funcția…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, este acuzata de Agenția Naționala de Integritate (ANI) de conflict de interese și incompatibilitate. Inspectorii au sesizat Parchetul General pentru folosirea functiei in vederea favorizarii unei persoane.

