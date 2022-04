Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile carburanților au crescut constant in Romania, in ultimele trei luni. Daca la inceputul anului, benzina mai ieftina decat la noi gaseam doar in Bulgaria și Polonia, deja la final de martie, coborasem pana pe locul opt la capitolul cel mai mic preț din Uniunea Europeana. Fenomenul scumpirilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a comis o mare greseala invadand Ucraina, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea inceperii unui summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Aliantei,…

- Secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, afirma ca grupul de lupta al NATO din Romania condus de Franta a trecut de faza initiala de capabilitate operationala si intr-un orizont scurt de timp o sa fie pe deplin functional. “Grupul de lupta din Romania condus de Franta si…

- V.Stoica Creșterea prețurilor la carburanți va avea implicații majore asupra tuturor produselor de pe piața, iar situația din ultimele zile nu arata deloc bine. La pompa, in stațiile peco din Prahova, litrul de benzina standard a ajuns, ieri, și la 7,65 lei, iar cel de benzina superioara – la 8,29 lei!…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca va gazdui joi o runda de consultari (in format hibrid) a miniștrilor afacerilor externe ai statelor din Formatul București 9 (B9) cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Din Formatul B9 fac parte…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, ca scutul antiracheta de la Deveselu este strict defensiv. Afirmația vine in contextul in care președintele Vladimir Putin a declarat ca lansatoarele de racheta din Romania si Polonia sunt o amenintare pentru Rusia. De asemenea,…

- Doua dintre importantele și emblematicele cladiri din centrul Bucureștiului, respectiv Garajul Ciclop și Cinema Scala, iși cauta noi proprietari. Garajul Ciclop este nefolosit de mai mulți ani fiind incadrat in clasa I de risc seismic, iar la Cinema Scala proiecțiile s-au oprit in urma cu șase ani.…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…