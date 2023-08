DOC. Se ieftinesc călătoriile cu troleibuzul la Bălți. Cât vor achita călătorii Din 1 octombrie 2023, o calatorie cu troleibuzul va costa 4 lei, nu 5. Decizia a fost aprobata in cadrul sedintei de marți, 22 august, a Consiliului municipal Balti, scrie TVN.md . De asemenea, la ședința de astazi a fost examinat si aprobat proiectul de decizie cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport, in transportul electric. Astfel, incepind cu 1 octombrie, taxa pentru o calatorie a pasagerilor in transportul electric va costa 4 lei, cu un leu mai puțin fața de actualul tarif. Ultima data prețul pentru o calatorie cu troleibuzul a fost majorat in luna ianuarie… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Noi reguli pentru tansportul feroviar, dar și pentru pasagerii acestuia Astazi, 14 august, cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de lege privind drepturile și obligațiile pasagerilor in transportul feroviar, dar și regulile de furnizare a serviciilor in transportul feroviar de pasageri, scrie Noi.md…

- Angajații din sectorul public, care s-au imbolnavit de Covid-19 in timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu, pana la data de 30 septembrie 2020, precum și personalul medical, infectat pe parcursul anilor 2021-2022, vor beneficia de o indemnizație unica de 16 mii de lei (800 de euro). Decizia respectiva…

- Producatorul de avioane Embraer din Brazilia a anunțat ca va construi o fabrica in apropiere de Sao Paulo unde urmeaza sa construiasca taxiuri zburatoare care vor putea fi folosite incepand din 2026, scrie BBC.

- Ambasadoarea Frantei la București, Laurence Auer, a declarat ca „este nevoie de Romania in Schengen”, in situatia actuala. Diplomatul francez, care iși incheie misiunea la Bucuresti, a acordat un interviu Agentiei Nationale de Presa AGERPRES. „Noi, francezii, dupa ce am incercat din greu, in timpul…

- Secretarul executiv al PSRM, Igor Dodon, impreuna cu membrii Comitetului Executiv, Adela Raileanu și Maxim Lebedinschi și deputatul PSRM, Adrian Albu au efectuat o vizita de lucru la Balți unde au participat la o ședința cu membrii organizației teritoriale Balți. Astfel, in cadrul acesteia a fost ales…

- Cheltuielile de transport ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarilor si din institutiile si serviciile publice de interes local din comune vor putea sa fie decontate, incepand cu 1 ianuarie 2024, prin decizie a Consiliului local. Actul normativ,…

- Asociere intre Primaria Alba Iulia și CJ Alba pentru achiziționarea unui microbuz electric pentru transportul elevilor Colegiului Tehnic „Dorin Pavel”. Proiectul pe masa consilierilor locali Asociere intre Primaria Alba Iulia și CJ Alba pentru achiziționarea unui microbuz electric pentru transportul…

- Compania de turism spațial a lui Sir Richard Branson, Virgin Galactic , a anunțat ca va lansa primul sau zbor comercial inainte de sfarșitul acestei luni. Zborurile sunt concepute pentru a le oferi pasagerilor priveliști din spațiu și pentru a le permite sa experimenteze imponderabilitatea. O calatorie…