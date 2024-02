Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile postale, cele de apa, canal si salubritate si detergentii se afla in topul scumpirilor de la inceput de an, comparativ cu aceeasi luna(ianuarie) a anului anterior, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). In prima luna a acestui an, pretul detergentilor a urcat…

- Transportul feroviar de pasageri a inregistrat, in primele noua luni din 2023, o crestere cu 7,9% a numarului de pasageri transportati si cu 7,4% in ceea ce priveste parcursul acestora, comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica,…

- In perioada imediat urmatoare, un transport agabaritic va tranzita zona noastra, inclusiv autostrada A3, intre Turda și Gilau. Transportul se va efectua in perioada 9 – 14 ianuarie, urmand sa plece din punctul Borș și sa ajunga in portul Constanța. Acesta va urca pe Autostrada A3 in zona comunei Gilau,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in urmatoarele zile un transport cu depașiri agabaritice va tranzita județul Cluj. Transportul agabaritic se va desfașura pe o perioada de patru zile și va trece prin mai multe zone, inclusiv prin Turda și Centura Apahida-Valcele.„In…

- Comunicat Kiwi.com Comparativ cu 2019, numarul de romani care au calatorit cu Kiwi.com in 2023 a crescut cu 192%; Aceștia au vizitat 933 de orașe și 166 de țari; Au realizat peste 24 de milioane de cautari pentru calatorii catre „Oriunde”. 2023 este anul in care intreaga lume a revenit la calatorii:…

- Primul tren electric de la Alstom a ajuns in Romania pe 4 decembrie, compania remediaza mici defecte și trenul va ajunge peste cateva zile la inelul de teste de la Faurei. In cel mai bun caz trenul va circula cu calatori la final de ianuarie 2024, spune Autoritatea pentru Reforma Feroviara. Trenul trebuie…

- Se mențin perturbarile in transportul aerian, rutier și feroviar in Landul Bavaria, din Germania, generate de vremea nefavorabila. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o antenționare de calatorie pentru romani.MAE ii informeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza…