- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) anunța ca a inițiat doua proceduri de control pe regimul juridic al conflictelor de interese in privința a doi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Datele se conțin in sinteza din perioada 10 – 14 ianuarie 2022. Inspectorii de integritate…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis act de constatare pe numele unui inspector principal in cadrul Biroului vamal Nord al Serviciului Vamal. Acesta a fost constatat cu un conflict de interese in raport cu socrul sau. In octombrie 2019, inspectorul vamal, in timp ce se afla in exercitarea funcției,…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese de catre un fost primar al localitații Bacioi, municipiul Chișinau și primarul satului Balabanești din raionul Criuleni.

- O asociatie profesionala a procurorilor sare in apararea judecatorilor sactionati, luni, 13 decembrie 2021, de sectia de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Reprezentantii asociatiei cer verificari pentru a se stabili daca exista „fapte de coruptie legate de aplicarea acestor sanctiuni“.

- Reprezentanții PCCOCS și ai Serviciului Vamal au venit cu detalii din cadrul anchetei in cazul viorii „Stradivarius” gasite in bagajul Alexandrei Conunova. Potrivit organelor de drept de la Chișinau, violonista este anchetata pentru „tentativa de contrabanda cu obiecte culturale” din motiv ca la 22…

- Tatiana Avasiloaie ar fi judecatoarea in privința careia procurorul general interimar, Dumitru Robu, a solicitat de la Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) acordul pentru efectuarea perchezițiilor. {{562306}}Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a stabilit o diferența substanțiala de peste…

- În saptamâna 25 – 29 octombrie 2021, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a inițiat 14 controale. În controlul averii au devenit subiecți un ex-secretar de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetarii, un șef de Inspectorat de Poliție, un șef de direcție din…