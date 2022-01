Stiri pe aceeasi tema

- Record pentru ROBOR in prima zi lucratoare din 2022. Indicele care calculeaza costul creditelor in lei la 3 luni a crescut luni la 3,02% pe an, potrivit BNR, cu 50% mai mult decat in urma cu un an. Astfel, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,02% pe an, de la 3,01% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era…

- Romanii vor plati dobanzi mai mari si la creditele noi. Asta pentru ca BNR a publicat noua valoare IRCC pentru creditele din T1/2022, majorata la 1,17%, de la 1,08%. Indicele IRCC, folosit de banci pentru calcularea dobanzilor la creditele noi luate incepand din primavara lui 2019, a urcat, la sfarșitul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 2,66% pe an, de la 2,63% cat a fost vineri, 26 noiembrie, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La debutul anului 2019, indicele…

- La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la inceputul anului trecut se situa la 3,19%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila si ROBOR la 12 luni au ramas la nivelurile de joi, respectiv 2,47% pe an si 2,56%…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 2,25% pe an, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este el mai mare nivel din iunie 2020 si pana acum, informeaza Economica.net. ROBOR la trei…

- ROBOR-ul la 3 luni a urcat cu 0,29 puncte procentuale pana la 2,10%, dupa decizia Bancii Nationale a Romaniei de majorare a dobanzii cheie cu 0,25 pp, dar in piata se observa in ultimele saptamani o tendinta ascendenta a dobanzilor.