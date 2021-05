Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 3 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din 267 de teste efectuate. Pacienții au varste intre 70 ani și 76 de ani, iar achetele epidemiologice sunt in desfașurare. DSP Buzau a raportat vineri…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 166 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1828 de teste efectuate (din care 339 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (69) și Lugoj (19). Coeficientul…

- Duminica, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,29. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori…

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, sambata Sambata, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 6,03. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu…

- Sambata, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,99. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori…

- Potrivit autoritatilor județene, șapte oameni au murit joi, in Timis, iar 447 au fost testați pozitiv, astfel: The post Explozie de noi infectari cu Covid: Timisoara – 254, Giroc – 26, Lugoj – 25, Sanmihaiu Roman – 12, Sacalaz – 11. Lista cu toate localitatile din Timis appeared first on Renasterea…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,49. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 PADURENI 13,43 2 MOSNITA NOUA 12,5 3 JEBEL 11,43 4 MANASTIUR 10,93 5 GIROC 9,8…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 350 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.369 de teste efectuate (din care 511 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 203, Lugoj – 14, Buziaș – 2, Faget – 2, Jimbolia…