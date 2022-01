Doar un motiv de a vinde vacanțe? Dedesubturile Blue Monday Blue Monday este marcata in fiecare an in a treia zi de luni din ianuarie și se spune despre aceasta zi ca ar fi cea mai deprimanta din an. Dar ce se afla in spatele acestei „povești”? Haideți sa aflam. Cine a dat numele de Blue Monday acestei zile și ce se intampla azi astfel incat sa fie cea mai trista din toate cele 365 de zile ale anului? Daca este un mit sau o realitate susținuta de studii și fapte aflam imediat. Blue Monday ar fi, de fapt, o strategie de PR foarte buna, potrivit publicației Mental Health . De ce? Pur și simplu pentru a vinde mai multe vacanțe catre cei care se simt triști… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

