- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental pentru probleme de Securitate Energetica (GLISE), unde a fost analizata situatia aprovizionarii cu gaze. Participantii au aratat ca, potrivit graficului de alimentare a depozitelor de gaze naturale,…

- Vanzarile online in Romania au reprezentat aproape jumatate din totalul realizat la nivelul Europei de Est: Afaceri de peste 6 miliarde de euro Vanzarile online in Romania au reprezentat aproape jumatate din totalul realizat la nivelul Europei de Est: Afaceri de peste 6 miliarde de euro Dupa ce in perioada…

- Elevii din rural au de trei ori mai puține medii de trecere la examenele naționale fața de cei din urban și peste 10% dintre elevii de clasa a VIII-a nu s-au inscris la examene. Rezultatele examenului de Evaluare Naționala la clasa a VIII-a scot in evidența severa inegalitate de șanse in domeniul educației…

- Statuia lui Mihai Eminescu, Voievodul Limbii Romane, poetul nostru național, sta ascunsa la Oradea, intr-un dulap de scanduri, de 6 ani de zile. Emanoil Gojdu a fost dat jos de pe soclu, aruncat o vreme prin cotloane periferice pentru ca acum sa fie repus in loc puțin vizibil fața de personalitatea…

- Un nou loc de joaca se construieste in Romania in fiecare zi insa numai putin peste jumatate dintre locurile de joaca construite sunt in spatii publice in care copiii pot avea acces neingradit, arata o analiza a unei companii care monitorizeaza piata de constructii si proiectele de investitii, potrivit…

- N. D. Performanța de excepție pentru unul dintre elevii Colegiului Național Militar ”Dimitrie Cantemir” din Breaza. Așa cum a anunțat public chiar aceasta instituție de invațamant, una dintre elevele colegiului, aflata in ultimul an de studiu, a reușit sa ocupe singurul loc alocat pentru Romania, in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 11 aprilie, ca planul Sprijin pentru Romania ofera o forma de protectie in fata scumpirilor pentru mai mult de jumatate din populatie.Planul 39;Sprijin pentru Romania 39; va raspunde momentului dificil in care ne aflam si ma bucur ca am lucrat impreuna…