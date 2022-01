Stiri pe aceeasi tema

- Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a strans o finantare de 628 milioane de euro de la investitori condusi de fondurile Sequoia Capital si Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informeaza Reuters. Bolt, rivalul grupului…

- Wizz Air anunta zboruri cu tarife speciale de la 8,99 lire pe rute selectate catre si dinspre Marea Britanie, urmarind sa sprijine pasagerii care intentioneaza sa calatoreasca in Marea Britanie in viitorul apropiat. Testarea inainte de intrarea in Marea Britanie va fi eliminata vineri, 7 ianuarie 2022,…

- Noul operator aerian din Basarabia a eliminat din sistemul sau de rezervari trei destinații de pe Aeroportul "Transilvania" Targu Mureș, alaturi de alte curse de la Baia Mare, Cluj-Napoca și Satu Mare. Compania a scos din sistemul de rezervari, la inceputul lunii, zborurile dintre Targu Mureș și Milano…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, informeaza Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul din 2020 si…

- Compania aeriana Blue Air a anuntat, joi, ca in perioada sarbatorilor desfasoara promotia „Cumperi un bilet, primesti unul gratuit” pentru toate zborurile cu date de calatorie cuprinse intre 1 februarie si 29 octombrie 2022.

- E Oficial! Zboruri externe spre Milano, Londra și Paris de pe Aeroportul Internațional Maramureș incepand cu data de 17 decembrie 2021 Compania aeriana HiSky va incepe operarea a trei zboruri externe spre Milano, Londra și Paris, cu o frecvența de doua zboruri pe saptamana spre fiecare destinație, dinspre…

- Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, ia in considerare o delistare de pe bursa din Londra, o consecinta directa a Brexit-ului, anunța Ziarul Financiar. Compania irlandeza Ryanair si-ar putea delista actiunile de pe bursa de valori din Londra (LSE) ca urmare a Brexit-ului,…

- Pastila portocalie numita Molnupiravir ar putea fi veriga lipsa pana acum in arsenalul anti-COVID-19, dupa cum noteaza presa franceza. Franța a comandat deja 50.000 de pastile de Molnupiravir. Acestea vor ajunge in perioada dintre finalul lunii noiembrie și inceputul lunii decembrie. Primele comenzi…