Doar aproximativ 200 de angajati ai Ministerului Tineretului si Sportului se afla miercuri in greva, a indicat MTS intr-un comunicat de presa remis AGERPRES.



Ministerul Tineretului si Sportului anunta ca niciuna dintre unitatile din teritoriu nu si-a intrerupt activitatea in urma grevei generale anuntata pentru miercuri de catre conducerea Sindicatului National Sport si Tineret.



De asemenea, activitatea sportiva a loturilor si echipelor nationale nu a fost deloc afectata si se desfasoara in conditii normale.



Cifra de aproape 4.000 de grevisti anuntata de conducerea…