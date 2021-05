Stiri pe aceeasi tema

- Cu 73 de cazuri in evoluție, in municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID-19 s-a micșorat de la 0,77 la 0,70 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența a scazut de la 1,71 la 1,46, la Cimpulung și la Falticeni se menține la 0,33, și respectiv 0,23, iar la Radauți a crescut de la […] The post…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID-19 s-a redus de la 0,84 la 0,79 la mia de locuitori, fiind 91 de cazuri active. La Vatra Dornei, incidența a urcat de la 1,58 la 1,64, la Cimpulung este de 0,57, la Falticeni de 0,23, iar la Radauți de 0,11. O singura localitate din județ are […] The…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID-19 s-a redus de la 1,19 la 1,13 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența a coborit de la 2,01 la 1,95, la Cimpulung este de 0,62, la Radauși de 0,38, iar la Falticeni de 0,32. Rate de infectare de peste 3 se inregistreaza in comunele Coșna […]…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a scazut de la 1,63 la 1,54, la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența s-a redus de la 3,95 la 3,47, la Falticeni este de 0,87, la Radauți de 0,76, iar la Cimpulung de 0,62. Alaturi de Vatra Dornei, rate de infectare de peste 3 […] The…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a crescut de la 1,96 la 1,99, la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența este de 3,95, la Cimpulung de 1,05, la Falticeni de 0,93, iar la Radauți de 0,82. Alaturi de Vatra Dornei, rate de infectare de peste 3 se mai inregistreaza in comunele…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID a coborit de la 1,98 la 1,87 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența se menține la 4,01, la Cimpulung este de 1,28, la Falticeni de 1,25, iar la Radauți de 0,82. Pe langa Vatra Dornei, rate de infectare de peste 3 se mai inregistreaza in […]…

- In municipiul Suceava sunt 244 de cazuri active de coronavirus, rata de infectare fiind de 1,91 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența este de 4,07, la Cimpulung de 1,62, la Falticeni de 1,35, iar la Radauți de 1,01. Alaturi de Vatra Dornei, rate de infectare de peste 3 se mai inregistreaza…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a crescut de la 1,89 la 1,90 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența este de 3,95, la Cimpulung de 1,62, la Falticeni de 1,38, iar la Radauți de 0,93. Pe linga Vatra Dornei, rate de infectare de peste 3 se mai inregistreaza in comunele…