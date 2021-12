„Doamne, Dumnezeule mare…Ce Rușine!”. Oana Pellea relatează pe Facebook experiența din Cimitirul Bellu Actrita Oana Pellea se declara dezamagita dupa o vizita la Cimitirul Bellu Ortodox, inscris in Lista monumentelor istorice. Ea afirma pe pagina sa de Facebook, unde a postat și fotografii, ca acesta arata ca un loc parasit si ca niciodata nu a vazut un astfel de dezastru. Actrita Oana Pellea a postat mai multe fotografii cu Cimitirul Bellu pe pagina sa Facebook, ilustrand flori, candele sau PET-uri aruncate aiurea sau stranse gramada, garduri și monumente in paragina. ”Am fost la cimitir.Bellu ortodox. Niciodata nu am vazut asemenea dezastru. Arata ca un loc parasit! Doamne, Dumnezeule mare…Ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Oana Pellea se declara dezamagita dupa o vizita la Cimitirul Bellu Ortodox, inscris in Lista monumentelor istorice, afirmand ca acesta arata ca un loc parasit si ca niciodata nu a vazut un astfel de dezastru. Actrita Oana Pellea a postat mai multe fotografii cu Cimitirul Bellu pe pagina sa Facebook,…

- Oana Pellea a transmis, duminica, pe pagina sa personala de Facebook, ca a fost astazi in vizita la Cimitirul Bellu Ortodox, inscris in lista monumentelor istorice, și a afirmat ca niciodata nu a vazut un astfel de dezastru, potrivit News.ro . Actrița a postat mai multe fotografii in care a surprins…

- Meta, numele ales de Facebook pentru rebranding, investește miliarde de dolari in acest proiect care impinge limitele cunoscute ale realitații virtuale. “Facebook nu ar trebui sa fie lasat sa creeze un metavers distopic. Este o idee proasta iar faptul ca stam și ne uitam (la acest proiect) ca și cand…

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru spune ca valul patru al pandemiei ”ne-a determinat sa ne trezim” si sa vedem realitatea dura. Totodata, Tataru a afirmat ca nu este nevoie de populism in aceste momente, iar portofoliul de la Sanatate are nevoie de un profesionist, ”nu doar de un politician”.…

- Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, a publicat duminica pe YouTube o piesa satira la adresa președintelui Klaus Ioahnnis, intitulata „Un sas, un sas, un sas” – melodia fiind un cover dupa celebra „Quizas, quizas, quizas”. Șeful statului este criticat in versusi pentru declarațiile sale din ultima…

- Clotilde Armand a spus ca politica practicata de consilierii PNL si PSD Sector 1 ucide. Ea a precizat ca la a 5-a sedinta de Consiliu Local s-a supus la vot proiectul care vizeaza rectificarea bugetara, dar acesta a fost respins de oamenii celor doua partide. „Situatia este critica si la nivelul unitatilor…

- Anul acesta se implinesc 14 ani de cand Patriarhul Daniel conduce Biserica Ortodoxa Romana, iar deputatul PSD, Radu Cristescu, a ales sa-i transmita un mesaj public. „Se implinesc azi 14 ani de cind pastorul drept-credincios al ortodocșilor romani, Prea Fericitul Parinte Patriarh Daniel, s-a…

- Liderii AUR iși mențin intenția sa organizeze protest sambata, 2 octombrie, impotriva masurilor anti-COVID. Romania a inregistrat miercuri, 29 septembrie, peste 10.000 de infectari, pentru a doua zi consecutiv. Președinții AUR promoveaza protestul cu și mai multa inverșunare. „Am fost personal in Comisia…