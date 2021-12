“Doamna Ursula” pregătește vaccinarea obligatorie Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca UE ar trebui sa aiba o „discuție” privind vaccinarea obligatorie, subliniind totodata ca o astfel de decizie revine statelor membre. E un fel de a spune: odata ce se da ordinul de la Bruxelles, „statele membre” se executa. In timp ce noua varianta Omicron […] The post “Doamna Ursula” pregatește vaccinarea obligatorie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara in aceasta pandemie, de la Bruxelles se lanseaza ideea vaccinarii obligatorii in Uniunea Europeana. Este o discutie necesara, considera presedinta Comisiei Europene, mai ales in contextul raspandirii noii variante Omicron.

- Vaccinarea obligatorie este luata in calcul de Uniunea Europeana, ca reacție fața de raspandirea in Europa a noii tulpini de coronavirus, Omicron, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Ursula von der Leyen a lansat un apel la mobilizare și a declarat ca statele membre ale…

- Uniunea Europeana ar trebui sa discute daca este necesara vaccinarea obligatorie pentru a ajuta la combaterea cazurilor in creștere de COVID-19, precum și a noii variante Omicron, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Este nevoie de discutii si de o abordare comuna,…

- „Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul introducerea obligativitații impotriva COVID-19 ca reacție fața de raspandirea rapida a noii tulpini a virusului, Omicron, in țarile din blocul comunitar”, a anunțat miercuri șefa CE.„Este nevoie de discutii si de o abordare comuna, dar este o discutie care…

- Ursula von der Leyen, declaratii privind vaccinarea obligtorie.Presedinta Comisiei Europene CE , Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca trebuie sa avem o dezbatere despre oportunitatea vaccinarii obligatorii impotriva COVID 19, relateaza EFE si AFP, citate de Agerpres. 39; 39;Este nevoie de discutii…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa discute despre vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, ca raspuns la raspandirea variantei Omicron, a declarat, miercuri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit The Guardian . Intrebata in cadrul unei conferințe de presa de la Bruxelles…

- Inca nu a preluat funcția lui Angelei Merkel, dar Olaf Scholz, viitorul cancelar al Germaniei, s-a pronunțat deja pentru vaccinarea obligatorie, in momentul in care varianta Omicron a fost detectata deja in landul Hessa. Bundestagul, parlamentul Germaniei, va fi chemat sa voteze pana la sfarșitul anului…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu au vizitat, luni, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, iar la finalul acesteia au facut declarații "Vaccinarea este extrem de importanta și fac apel la toata lumea sa se vaccineze.…