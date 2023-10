Doamna poeziei hunedorene a plecat în taină. Rămas bun, Mariana Pândaru-Bârgău! „A venit vremea / sa ne luam ramas bun / Nu mai sunt cuvinte / Nu mai sunt amintiri / Si uite! Pana si vietile noastre / se intind pe nisip / ca umbra in crestere / Risipindu-ne!” Versurile poetei Mariana Pandaru-Bargau iti umplu acum, dupa plecarea ei, ochii de lacrimi. Suflet mare si om modest, autor daruit cu har si gratie, draga maestra a artei cuvantului spunea anii trecuti, de “Ziua Internationala a Poeziei – 21 martie”: „Poezia deschide sufletul oamenilor, deschide sufletul celui care o scrie, deschide, la urma urmei, lumea spre frumos, spre sensibilitate.” Considerata… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

