- Doamna Daniela și Alin au avut o discuție intre patru ochi, departe de Adelina. Aceasta a incercat sa-l sfatuiasca pe fiul ei sa ia in considerare doar lucrurile bune și sa stea departe de certuri și tensiuni.

- PNL și USR-PLUS au ingropat „securea razboiului”: Criza guvernamentala s-a incheiat, miercuri va fi propus un nou ministru al Sanatații Liderii coaliției de guvernamant, PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat marți seara ca au semnat o completare la acordul de coaliție, care sa puna capat crizei guvernamentale.…

- Doamna Daniela s-a saturat de comportamentul Adelinei, astfel ca i-a dat un ultimatum in ceea ce o privește, ba chiar i-a spus in fața ca nu se mai simte atat de apropiata de ea, ba chiar nepotrivita pentru fiul sau, Alin. In replica, Adelina se simte foarte prost vazand ca soacra ei nu o mai are la…

- Andreea Balan (36) a fost invitata sa participe la podcast-ul moderat de catre Catalin Maruța. Vedeta a raspuns unor intrebari delicate, iar subiectul divorțului de actorul George Burcea nu a lispit din discuție, noteaza click.ro. Se pare ca Andreea și George au ingropat securea razboiului și au renunțat…

- Oana Roman pare sa lucreze la relațiile personale, in ultimpul timp. Dupa ce a divorțat de Marius Elisei, vedeta pare sa se concentreze mai mult pe viața ei personala, așa ca a decis sa reia cateva legaturi vechi cu oameni din viața ei, semn ca a devenit mai toleranta și este dispusa sa lucreze la […]…

- Cei doi frați, Tzanca Uraganu și Miraj Tzunami s-au impacat in cele din urma. Maneliștii au demonstrat ca sangele apa nu se face și ca, deși și-au spus vorbe grele, sunt pregatiți sa le dea uitarii pentru a fi in relațiile apropiate in care erau și pana sa se certe. Iata cine a fost cel care i-a impacat…

- Andreea Balan a luat una dintre cele mai bune hotarari, impacandu-se cu tatal ei, Sandel Balan, impresarul și compozitorul trupei Andre. Ce doi au fost certați vreme indelungata, insa acum relația lor și-a revenit neașteptat.

- Desparțire una și una in showbiz, și de la caz la caz din ce in ce mai scandaloasa! Yoannes și Narcisa Moisa au anunțat separarea, iar dupa ce zile la rand și-au imparțit replici dure, acum se pare ca cei doi ar fi ingropat securea razboiului! Manelistul și-a șters toate imaginile de pe Instagram, dar…