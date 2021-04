Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza sa bata clopotele de nunta la Mireasa, urzeala soacrelor? Astazi, doamna Victoria, mama lui Ionuț, a facut cunoștința cu o persoana speciala. Deși nu se aștepta și era copleșita de emoții, doamna Victoria a cunoscut-o pe cea care vrea sa-i devina nora, pe Catalina. Catalina este decisa și vrea…

- Adelina este atacata dur de sora iubitului ei, care nu o vrea sub nicio forma alaturi de Alin. Alexandra a venit la ”Mireasa, urzeala soacrelor” hotarata sa-l desparta pe fratele ei de partenera lui din casa Mireasa. Tanara considera ca Adelina nu este potrivita pentru Alin și nu este singura care gandește…

- Relația dintre Adelina și Alin este din nou subiect intens de discuții, mai ales dupa ce tanara a facut o noua criza de gelozie de fața cu ceilalți membri ai casei „Mireasa”. Cei doi nu știu daca legatura dintre ei va mai putea continua, Alin considerand ieșirile brunetei mult prea exagerate.

- Doamna Daniela s-a saturat de comportamentul Adelinei, astfel ca i-a dat un ultimatum in ceea ce o privește, ba chiar i-a spus in fața ca nu se mai simte atat de apropiata de ea, ba chiar nepotrivita pentru fiul sau, Alin. In replica, Adelina se simte foarte prost vazand ca soacra ei nu o mai are la…

- Gabriela Cristea a rabufnit și, intr-un moment de sensibilitate din timpul unei situații delicate, a recunoscut ca a fost victima violenței domestice pe care, de buna voie, a acoperit-o. Prezentatoarea „Mireasa, uzeala soacrelor” a povestit cum experiența ei traumatizanta a facut-o sa realizeze cat…

- Gabriela Cristea a avut parte de un invitat de seama in prima ediție a emisiunii ''Mireasa, urzeala soacrelor'', de la Antena Stars. Mama ei adoptiva, Paula Craciunescu, a fost invitata in platoul reality show-ului. Iata care este rolul acesteia.

- Incepand din 29 martie, de luni pana vineri, de la ora 19:00, telespectatorii Antena Stars vor putea urmari cea mai noua productie a statiei – Mireasa: Urzeala soacrelor, o extensie a reality show-ului Mireasa, de la Antena 1.