DNA si-a pierdut tehnica de filaj!

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, trimis in judecata de DNA in Dosarul “GAla Bute”, alaturi de Elena Udrea, ex-ministru al Turismului, dar si de alte persoane, a ales sa se adreseze DIICOT-ului. Concret, Rudel Obreja a depus o plangere penala la adresa Laurei Codruta Kovesi, in calitate…

- Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, a anuntat, pe Facebook, ca a transmis la DIICOT o plangere impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a lui Florian Coldea si a lui George Maior.

- Lovitura dura a magistratilor de la Inalta Curte pentru Directia Nationala Anticoruptie. Magistratii au admis cererea inaintata de aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja. Mai exact, acesta a cerut, vineri, instantei sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri privind…

- Aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a cerut, vineri, magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri privind implicarea SRI in dosarul "Gala Bute", instanta aproband aceasta cerere.

- Magistratii Inaltei Curti si-au luat un ragaz pana sa pronunte decizia definitiva in procesul in care sunt acuzati fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova si fiul acestuia. Astfel ca au dispus amanarea unei hotarari definitive, pana pe 22 martie. In prima faza, Mircea cosma primise o condamnare…

- Magistratii au luat o hotarare importanta pentru familia lui Bogdan Gigina. In sensul in care au dispus ca DNA-ul are la dispozitie trei luni, mai exact pana cel tarziu pe 1 mai, pentru a finaliza ancheta in dosarul mortii politistului de la Rutiera, pentru a putea trimite cauza in instanta. Se poate…

- La o zi de cand DNA-ul anunta ca procurorii anticoruptie s-au adresat Tribunalului Bucuresti, cerand “luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice S.C. Tel Drum S.A. ori, dupa caz, suspendarea…

- Elaborarea superficiala a dispozițiilor cuprinse in actele normative reprezinta principala cauza a interpretarii diferite și a soluțiilor neunitare date de instanțele din Romania in cauze similare. Deseori, Inalta Curte de Casație și Justiție este sesizata pentru dezlegarea unor noțiuni de drept, astfel…