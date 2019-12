Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Arad Florin Tripa (PSD), a declarat, luni, pentru AGERPRES, la iesirea de la audieri din sediul DNA Timisoara, ca are calitatea de suspect de trafic de influenta in legatura cu angajarea unei persoane la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara. "Am stat la…

