DNA: Oprea, judecat pentru ucidere din culpa in dosarul mortii politistului Gigina. Acuzatiile de abuz in serviciu au fost clasate in baza deciziei CCR

Fostul viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a fost trimis in judecata miercuri, de DNA, pentru ucidere din culpa in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Acuzatiile in cazul fostului procuror general al Romaniei, Tiberiu Nitu, cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu, au fost clasate, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale.



In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata afaceristul Petre Mazilu si societatea administrata de acesta, GENERAL MPM ImpexSRL, pentru acuzatiile de ucidere din culpa. Este vorba de…