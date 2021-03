Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Ciurchea, fost presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) din perioada 2007-2009, și Irinel Popescu, presedintele CNAS din ianuarie-decembrie au fost trimiși in judecata de Direcția Naționala Anticorupție, fiind acuzati de luare de mita si abuz in serviciu, a anunțat DNA,…

- Procurorii DNA au dispus, vineri, trimiterea in judecata a mai multor inculpati, in dosarul care vizeaza achiziti supraevaluate la Spitalul de Boli Infectioase Brasov. Intre inculpati se numara un consilier judetean, un consilier local, un referent de specialitate si fostul manager al unitatii.…

- Tribunalul Constanta a hotarat defiintarea mai multor inscrisuri constand in certificate de calificare profesionala emis pe numele a 30 de persoane. Pe langa solutiile de condamnare, toate fiind cu suspendare, Tribunalul Constanta a dispus fata de alti noua inculpati renuntarea la aplicarea pedepsei…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus marti achitarea jurnalistului Dan Andronic, trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat marți, pe Facebbok, ca a suspendat din funcție doi șefi din Cadrul Administrației Domeniului Public (ADP) trimiși in judecata de DNA pentru luare de mita și marturie mincinoasa. Dosarul de corupție ar data din anul 2018.