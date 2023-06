DNA incepe urmarirea penala! Sunt vizate mai multe firme si un angajat al bazei militare Mihail Kogalniceanu

Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunta, miercuri, trimiterea in judecata a unei persoane fizice, fara calitate speciala, in dosarul fostului director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti Ivan George-Alexandru. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate…

- ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unei persoane fizice, fara calitate speciala, cu privire la savarsirea a doua infractiuni de trafic de…

- Procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale au refuzat pornirea urmarii penale in privința fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Asta dupa denunțul depus de Asociația Ucrainenilor din Republica Moldova „pe faptul unor acțiuni pretins ilegale”.…

- In cauza s au dispus masuri asiguratorii asupra a 22 de terenuri si imobile ce apartin inculpatului. Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului MINEA MIRCEA, la data faptelor si in prezent primar al comunei Chiajna, judetul Ilfov, in sarcina…

- Procurorul militar Gheroghe Stanciu, sef al Serviciului de cooperare judiciara si criminalistica din cadrul Sectiei Parchetelor Militare a Parchetului General, ar urma sa preia conducerea Serviciului de Urmarire penala in dosarele in care sunt anchetate presupuse fapte de coruptie savarsite de militari,…

- Procurorii DNA fac, marți, percheziții la Poliția Romana intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind comiterea, in 2020, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție, in legatura cu achiziționarea unor echipamente pentru dotarea poliției. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Doi barbați din Alba și-au cerut SCUZE dupa ce au furat mai multe lucruri din curtea unei firme și au scapat de urmarirea penala Doi barbați din Alba și-au cerut SCUZE dupa ce au furat mai multe lucruri din curtea unei firme și au scapat de urmarirea penala Doi barbați din Alba au scapat de un proces…