Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au cerut arestarea preventiva a medicului Mircea Beuran pentru ca "exista riscul ca inculpatul sa stearga urmele infractiunii si/sau sa ascunda mijloace de proba". DNA a mai aratat ca medicul Beuran este pretabil la fapte de coruptie.Procurorii DNA sustin…

- "In concret, masura arestarii preventive este necesara in scopul asigurarii bunei desfasurari a procesului penal, intrucat exista riscul ca inculpatul sa interactioneze cu alte persoane implicate in cauza (martori) si sa incerce sa ii influenteze pe acestia. De asemenea, exista riscul ca inculpatul…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie precizeaza, in referatul prin care au cerut arestarea preventiva a medicului Mircea Beuran, ca masura se impune pentru a se putea preveni savarsirea unei alte...

- Fostul premier Adrian Nastase considera ca arestarea medicului Mircea Beuran este o perdea de fum menita sa acopere alte teme importante din societate. Nastase susține ca Sistemul dorește ca acopere toate temele sociale sau de guvernare, iar acesta ar putea fi inceputul unei noi perioade de ”tele-justiție”.Citește…

- Procurorii anticoruptie au facut, joi dimineața, perchezitii la locuința medicului Mircea Beuran si la Spitalul Floreasca. Beuran este vizat de un dosar penal pentru luare de mita. Medicul este suspectat de procurorii anticoruptie ca, in anul 2018, ar fi primit mita de la mai multe persoane, potrivit…

- Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu raman in arest preventiv, dupa ce Tribunalul Olt a dispus vineri mentinerea acestei masuri preventive fata de cei doi inculpati. Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu au fost prezentati vineri dimineata in fata magistratilor de la Tribunalul Olt, unde cei doi au avut…

- Un barbat din Cisnadie a fost reținut miercuri, 29 ianuarie, de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu. Acesta este banuit de savarșirea mai multor infracțiuni; ar fi incercat sa transfere 1.000.000 de euro din contul bancar al victimei. Read More...

- Scolile din municipiul Constanta au primit covorase si substante dezinfectante pentru a preveni riscul de imbolnavire la copii, avand in vedere numarul crescut de afectiuni respiratorii. Acestea au fost amplasate la intrarile si iesirile din unitatile de invatamant, potrivit news.ro.Primaria…