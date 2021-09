Stiri pe aceeasi tema

- DNA: Dosar penal privind modul in care Romania a achizitionat dozele de vaccinuri anti-COVID 19 Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat, marti, ca a inregistrat un dosar penal in care se desfasoara cercetari cu privire la modalitatea de achizitionare a dozelor de vaccinuri impotriva Covid-19.…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, marți, ca a inregistrat un dosar penal privind modalitatea prin care Romania a achiziționat dozele de vaccinuri ani-Covid, de la inceputul campaniei de vaccinare și pana in prezent. Urmarirea penala se face pentru abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, marti, ca a inregistrat un dosar penal in care se desfasoara cercetari cu privire la modalitatea de achizitionare a dozelor de vaccinuri impotriva COVID-19.

- Pe rolul DNA a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei pana in prezent. Urmarirea penala se desfașoara cu privire la fapta („in rem”), respectiv abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a precizat, marți, intr-un comunicat de presa, ca are pe rol dosar penal, in care urmarirea penala se deruleaza “in rem”, avand ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19. Redam in continuare integral comunicatul DNA: “Ca raspuns…

- Florin Cițu este vizat de o noua ancheta DNA. Direcția Naționala Anticorupție a deschis un dosar in rem, care vizeaza achiziția de catre Guvernul Cițu a celor 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Ancheta urmarește sa stabileasca de ce a fost nevoie de un volum atat de mare de doze de vaccin,…

- Dupa ce Romania a comandat la Comisia Europeana un numar imens de doze de vaccinuri anti COVID-19, respectiv 120 de milioane de doze de vaccinuri, la o populație totala de circa 19,41 de milioane de persoane,...

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a furnizat o serie de informații detaliate despre cele mai recente evoluții ale pandemiei de COVID in Romania. The post Cați dintre oamenii care mor de COVID in Romania sunt nevaccinați. 8 din 10 noi imbolnaviri afecteaza persoane neimunizate appeared first…