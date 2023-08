Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul școlar general din Mureș este acuzat de fraudarea bacalaureatului, dar și ca a cerut unor parinți - soliști de muzica populara - „un moment artistic” dupa ce a aprobat transferul copilului lor de la o școala la alta.Procurorii DNA Targu Mureș au inceput urmarirea penala fața de Pașcan…

- Un barbat a transformat doua hale din Capitala intr-o adevarata „fabrica” de canabis. Polițiștii au descoperit la percheziții 131 de plante și 61 de kilograme de droguri, dar și instalațiile necesare pentru creșterea și procesarea plantelor. Procurorii DIICOT–Structura Centrala au dispus, joi, reținerea…

- Procurorii DNA fac mai multe perchezitii in judetul Caras-Severin la o familie care face parte din clanul Carpaci si care este suspectata de frauda in domeniul fondurilor europene. Prejudiciul se ridica la 2 milioane de lei, adica peste 400.000 de euro. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Doi romani a murit in Bulgaria, in zona Ruse, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR inmatriculat tot in Romania, scrie Ruse Media. Accidentul s-a produs pe drumul dinspre Byala spre Ruse. Mașina in care se aflau cei doi romani ar fi intrat in depașire intr-o zona unde aceasta […]…

- Primarul localitații Corbeanca, de langa București, Anton Valeriu, care este vizat de o ancheta anticorupție in legatura cu retrocedarea unor terenuri, a fost reținut in urma audierilor care au avut loc joi. Procurorii DNA susțin ca prejudiciul calculat in acest caz este de peste 1,4 milioane de euro.…