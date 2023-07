Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție a deschis un dosar in ren pentru savarșirea de presupuse infracțiuni de abuz in serviciu in legatura cu licențierea/supravegherea activitații centrului din județul Mureș.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a anuntat ca a deschis un dosar penal in rem care are ca obiect savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu in legatura cu licentierea si supravegherea activitatii azilului din localitatea Bardesti, judetul Mures. “Pe…

- UPDATE – DNA a anuntat vineri ca a deschis un dosar penal in rem care are ca obiect savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu in legatura cu licentierea si supravegherea activitatii azilului din localitatea Bardesti, judetul Mures. ‘Pe rolul DNA a fost…

- Directia Nationala Anticoruptie a deschis o ancheta privind savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu in legatura cu licentierea/supravegherea activitatii centrului de la Bardesti, judetul Mures. Dosarul este deschis in rem, anunța News.ro.Și DIICOT…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Serviciul Teritorial Targu Mureș au deschis o ancheta cu privire la azilul din Bardești, județul Mureș, unde au fost descoperite abuzuri asupra persoanelor vars

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, aseara, intr-un mesaj pe o retea de socializare ca a dispus intervenția de urgența a autoritaților „in cazul unor abuzuri și violențe inadmisibile” care ar fi fost comise impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire și asistența Casuța Lu’Min, din județul Mureș.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, aseara, intr-un mesaj pe o retea de socializare ca a dispus intervenția de urgența a autoritaților "in cazul unor abuzuri și violențe inadmisibile" care ar fi fost comise impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire și

- Inca trei azile fantoma au fost descoperit ieri pe raza județului Vrancea. Acestea funcționeaza ilegal pe raza localitații Gugești și sunt administrate tot de Crucea Roșie Vrancea. Ilegalitatea consta in aceea ca nu au niciun fel de autorizație de funcționare. Prefectul județului Vrancea Nicușor Halici,…