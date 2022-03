Devine din ce in ce mai clar ca Raportul Curții de Conturi a Romaniei privind jaful din bani publici in perioada starii de urgența nu va avea niciun fel de urmari. DNA ne anunța de doi ani ca are dosare in lucru, insa pana acum niciunul dintre cei aflați la conducerea Ministerului Sanatații și a […] The post DNA, 2 ani de tergiversare a dosarelor jafurilor din pandemie first appeared on Ziarul National .