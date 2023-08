DN 72 A: Doi adulți și doi copii răniți în impactul a două mașinii La data de 4 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in afara localitații Dragomirești. Din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit ca o femeie, de 35 de ani, din Dragomirești, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 72A, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, de 40 de ani, din Perșinari. In urma impactului a rezultat ranirea șoferilor și a doi pasageri minori, cu varste cuprinse intre 11 și 12 ani, care au fost transportați la spital in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate.… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 2 august, la ora 16.45, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Unirii din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un autoturism era condus cu spatele de catre un barbat de 49 de ani din Baia Mare a acroșat…

- Un tanar din Bistrita-Nasaud a fost retinut, duminica dupa-amiaza, dupa ce in cursul diminetii provocase un accident in care fusesera raniti o femeie si doi copii. Acesta fugise de la locul accidentului, fiind gasit cateva ore mai tarziu de politisti. Acestia au constatat ca tanarul era baut si nu are…

- Un tanar din Bistrita-Nasaud a fost retinut, duminica dupa-amiaza, dupa ce in cursul diminetii provocase un accident in care fusesera raniti o femeie si doi copii. Acesta fugise de la locul accidentului, fiind gasit cateva ore mai tarziu de politisti. Acestia au constatat ca tanarul era baut si nu are…

- In aceasta dimineata, pe Drumul National 17, in localitatea Mijlocenii Bargaului a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea a trei persoane. Din primele verificari efectuate la fata locului, un autoturism condus de un barbat, de 37 ani, cetatean strain, pe directia Vatra Dornei Bistrita, ar fi…

- Valcea: Doi raniti, dupa ce o motocicleta a fost lovita de un autoturism. Un accident rutier grav s-a produs, marti, in localitatea Ionești din Valcea. Un autoturism a lovit o motocicleta pe care se aflau doi pasageri. In urma impactului violent, ambele victime, un barbat și o femeie, au suferit rani…

- Nr. 123 din 18 Iulie 2023 BULETIN INFORMATIV 18 IULIE 2023 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE La data de 16 iulie a.c., in jurul orei 01.00, politistii Serviciului Rutier, au oprit, in trafic, pe Splaiul Tudor Vladimirescu, un autoturism condus de tanar in varsta de 28 de ani.In urma testarii cu aparatul…

- In aceasta dimineața, un accident rutier avut loc pe DN7, in Simeria, unde un biciclist de 71 de ani a fost lovit de o conducatoare auto de 80 de ani care a incercat sa intre in depașire, dar l-a acroșat cu partea laterala a mașinii. Barbatul a fost transportat la spital. In data de 30 iunie…

- Accident rutier pe raza localitații Sadova, intre un microbuz de transport copii și un autoturism – au fost implicate 15 persoane din microbuz (12 minori și 3 adulți) și 2 adulți din autoturism. Intervin pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și doua ambulanțe SMURD, cu sprijinul…