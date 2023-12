Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Suceava a transmis ca circulația rutiera pe DN 2 va fi inchisa in totalitate in cursul zilei de astazi intre orele 18:00 și 22:00 intre Darmanești și Siret pentru efectuarea a doua transporturi agabaritice. Potrivit unui comunicat de presa aceasta decizie a fost luata avand in vedere necesitatea…

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN in județele Bacau, Suceava, Neamt, Vrancea Fenomene avertizate: intensificari ale vantului care vor depași la rafala 70…90 km/h. Zone vizate: – Zona de munte a județului Bacau , respectiv zona de munte a localitaților: Moinești, Comanești,…