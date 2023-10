Djokovic face spectacol. Talentat nu doar la fotbal! Talentul sau depașește granițele terenului de tenis! A dovedit acest lucru pe scena, in timp ce se afla la un concert, in Belgrad. Violonistul croat Stjepan Hauser l-a invitat pe tenisman alaturi de el. Cand a inceput sa cate la saxofon, talentul surprinzator al lui Djokovic a impresionat extrem audiența, devenind rapid un fenomen viral pe internet. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de HAUSER (@hausercello) The post Djokovic face spectacol. Talentat nu doar la fotbal! appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

