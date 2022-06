Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții ne putem da seama ca atunci cand ești fotbalist nu prea ai timp sa te relaxezi, dar nu și in cazul lui Alex Chipciu. Indragitul fotbalist știe ca este important sa iasa in oraș alaturi de soție, dar face ce face și tot la prieteni trage. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au…

- Va vine sa credeți sau nu, dar e chiar ea - Tania Budi! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe vedeta intr-un parc din Capitala și trebuie sa va spunem ca fosta partenera a lui Dan Bittman face senzație oriunde și oricand. Ce ținuta atragatoare a ales pentru plimbare.

- Milionarul Dan Tatoiu are o relație foarte buna cu cei doi copii pe care ii are din mariajul cu Sidonia, fosta sa partenera de viața. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe afacerist impreuna cu fiica sa intr-un centru comercial din Capitala. Iata ce au facut impreuna.

- Gabi Enache știe cat de importante sunt momentele petrecute alaturi de cei dragi și știe sa-și faca timp și pentru soția lui, Lena. De data aceasta, cunoscutul fotbalist a fost destul de agitat și nervos in oraș. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surpins in ipostaze rare la un restaurant…

- Bianca Brad, apariție de zile mari, dupa ce a invins boala. Actrița se bucura din plin de zilele frumoase și profita din plin de orice ocazie. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins imagini de senzație! Cum și-a petrecut indragita vedeta ziua.

- In ultima vreme au tot existat zvonuri conform carora Gabriela Prisacariu și Dani Oțil ar fi in prag de divorț. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de stiri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in timp ce se plimbau in mall ca doi indragostiți.

- Octavian Bellu și soția sa duc o viața activa și au mare grija la sanatatea lor. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele celor doi și au surprins imagini de senzație cu aceștia chiar pe strazile Capitalei.