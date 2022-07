Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cunoscut DJ din America, Markus Schulz și soția sa, romanca Adina Butar, l-au botezat pe fiul lor, Liam, in Romania, intr-un conac din inima Ardealului. Petrecerea a fost una exclusivista iar invitații au fost printre cei mai importanți.

- A nascut Maria Sharapova și a și publicat prima poza publicata cu fiul ei. Maria Sharapova a anunțat astazi ca a dat naștere primului sau copil, un baiețel pe nume Theodore. Fosta lidera a clasamentului WTA a facut emoționantul anunț printr-o postare pe rețeaua sociala. Maria Sharapova a nascut un baiețel.…

- Raul Florucz, 21 de ani, aripa stanga care evolueaza din 2019 in Croația, este nascut la Linz din parinți romani stabiliți in Austria. Fotbalistul spune ca i-ar placea sa imbrace tricoul tricolor. Raul Alexander Florucz, 21 de ani, este unul dintre copiii nascuți in strainatate din parinți romani, care…

- Rihanna și A$AP Rocky au adus pe lume primul lor copil, un baiețel, pe 13 mai la Los Angeles, potrivit TMZ. Page Six a dat vestea despre sarcina Rihannei la sfarșitul lunii ianuarie, dupa ce au aparut fotografii cu cantareața, in varsta de 34 de ani, aratandu-și cu mandrie burtica in timp ce mergea…

- Philipp Plein nu-și incape in piele de fericire in aceste momente. Celebrul designer a devenit tata pentru a doua oara in dimineața zilei de luni. Iubita lui, Lucia Bartoli, a nascut un baiețel sanatos.

- Un copil era cat pe ce sa ajunga sub roțile unei mașini dupa ce a ieșit brusc in fața acesteia, pe carosabil. Șoferul a reușit sa vireze, dar a publicat imaginile, lasand un mesaj pentru parinți.

