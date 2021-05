Stiri pe aceeasi tema

- Albumul „Khaled Khaled”, care cuprinde colaborari cu Drake, Jay-Z, Justin Timberlake si Justin Bieber, este al treilea al lui DJ Khaled care ajunge pe primul loc in topul Billboard 200, informeaza News.ro. „Khaled Khaled”, cu 14 piese, a fost vandut in 93.000 de unitati in SUA in saptamana…

- Albumul „Justice” al cantaretului canadian Justin Bieber a revenit pe primul loc in Billboard 200, la trei saptamani dupa ce a fost lansat, arata News.ro. „Justice” a urcat un loc in top dupa ce, in saptamana incheiata pe 8 aprilie, a fost vandut in Statele Unite in 75.000 de unitati, potrivit…

- Rapperul american Rod Wave a inregistrat prima clasare in fruntea Billboard 200, dupa ce albumul „SoulFly” a fost vandut in SUA in 130.000 de unitati in saptamana incheiata pe 1 aprilie, potrivit MRC Data , potrivit news.ro „SoulFly” a inregistrat si cea mai buna saptamana pentru un album…

- Albumul, al zecelea al lui Bieber, a fost vindut in 154.000 de unitati in SUA in saptamina incheiata pe 25 martie, potrivit MRC Data, iar piesele incluse pe acesta au fost accesate online de 157 de milioane de ori. Albumul cuprinde colaborari cu Chance the Rapper, Benny Blanco, Giveon si Daniel Caesar.…

- Noul album „Justice” al superstar-ului Justin Bieber a debutat pe primul loc in Billboard Hot 200, iar in aceeasi zi albumul a fost certificat cu discul de aur in Statele Unite ale Americii. Albumul a fost lansat pe 19 martie 2021. Albumul a acumulat peste 435 milioane de ascultari pe toate platformele…

- „Justice” este al optulea album al cantaretului canadian Justin Bieber care ajunge pe primul loc in Billboard 200, detronand astfel „Dangerous: The Double Album” al lui Morgan Wallen care a petrecut zece saptamani, consecutiv, in fruntea topului, informeaza News.ro Albumul, al zecelea al lui…

- „Dangerous: The Double Album” al cantaretului country Morgan Wallen s-a clasat, pentru a opta saptamana consecutiv, in fruntea Billboard 200, informeaza News.ro. Albumul a debutat pe primul loc in ianuarie si este acum al saselea disc country care a petrecut in total cel putin opt saptamani…

