Stiri pe aceeasi tema

- Meta Quest Pro va fi vandut la pretul de 999 de dolari, in scadere fata de pretul de lansare de 1.499 de dolari, iar versiunea Quest 2 de 256 GB la 429 de dolari, in scadere de la 499 de dolari, a declarat vineri directorul general Mark Zuckerberg, intr-o transmisie pe platforma sa de socializare Instagram.…

- India a declarat ca doreste un efort global colectiv pentru a face fata problemelor generate de criptomonede precum bitcoin, iar ministerul de finante a anuntat ca a organizat un seminar pentru statele membre G20, pentru a discuta cum sa creeze un cadru comun. Vorbind cu Reuters in marginea reuniunii…

- Pasqual, un startup de calculatoare cuantice cu sediul la Paris, a anunțat marți ca a strans 100 de milioane de euro și ca iși propune sa ofere avantaje comerciale majore fața de computerele clasice pana anul viitor, folosind noile fonduri, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Spotify Technology planuiește concedieri chiar in aceasta saptamana pentru a reduce costurile, anunța Reuters, care citeaza Bloomberg. Compania se alatura astfel companiilor precum Alphabet, Amazon.com și Microsoft care au redus recent mii de locuri de munca. Fii la curent cu cele mai noi…

- Divizia de servicii cloud a Amazon.com intentioneaza sa investeasca inca 35 de miliarde de dolari pana in 2040 pentru a extinde centrele de date din Virginia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Divizia de creditare a companiei de criptomonede Genesis a depus o cerere de protectie in caz de faliment din SUA, datorand creditorilor cel putin 3,4 miliarde de dolari, dupa ce a fost afectata de turbulentele pietei, impreuna cu platforma FTX si creditorul BlockFi, transmite Reuters, citat de news.ro.…

- De luni, bitcoin s-a mentinut in mare parte constant peste 21.000 de dolari pe unitate, fiind cu mult peste pretul sau de 20.283 de dolari din 2 noiembrie. Pretul bitcoin a crescut cu peste 22% in ultimele sapte zile, potrivit datelor CoinMarketCap. Bitcoin a scazut in aceeasi proportie in mai putin…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a transmis vineri ca furnizorii de servicii medicale ar trebui sa monitorizeze funcția hepatica a pacienților care au primit un tratament cu Zolgensma, medicament produs de compania farmaceutica elvețiala Novartis, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres…