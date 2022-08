Stiri pe aceeasi tema

- Nomad a recunoscut furtul intr-un tweet, luni seara. ”Suntem constienti de incidentul care a implicat serviciul Nomad. In prezent investigam si vom oferi actualizari cand le vom avea”, a spus startup-ul. Nu este clar cum a fost orchestrat atacul sau daca Nomad planuieste sa despagubeasca utilizatorii…

- Valoarea actiunilor Meta a scazut cu aproximativ jumatate de la inceputul anului, subliniind ingrijorarea investitorilor cu privire la sanatatea activitatii de baza de publicitate online a companiei. Divizia a fost afectata de actualizarea de confidentialitate a sistemului iOS al Apple de anul trecut,…

- Acordul preliminar a fost depus la tribunalul federal din Kansas City, Missouri. Este nevoie ca acordul sa fie aprobat de un judecator. Al doilea mare operator de telefonie mobila din SUA a spus ca aprobarea judecatorului ar putea veni pana in decembrie. T-Mobile a negat faptele gresite, inclusiv acuzatiile…

- Divizia din Statele Unite a Fiat Chrysler Automobiles a acceptat sa pledeze vinovata pentru comportament ilegal si sa plateasca penalitati de aproximativ 300 de milioane de dolari pentru a rezolva o ancheta de mai multi ani privind frauda legata de emisiile vehiculelor cu motoare diesel, potrivit unor…

- ”Asteptam cu nerabdare sa ne intoarcem in spatiu in trimestrul patru si sa lansam servicii comerciale in primul trimestru al anului viitor”, a declarat directorul general Michael Colglazier. Compania fondata de Richard Branson planuise anterior sa lanseze serviciul de zbor spatial comercial in trimestrul…

- Autoritatile din Fiji au confiscat un iaht de 300 de milioane de dolari al oligarhului rus Suleiman Kerimov la solicitarea Statelor Unite, a anuntat joi Departamentul de Justitie de la Washington, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…