Distrugerea unui mit: Elveţia tetralingvă Peter Wunderli, «Destruktion eines Mythos: Die viersprachige Schweiz» [trad. rom.: «Distrugerea unui mit: Elvetia tetralingva»], în: Akademie-Journal 2/2001, p. 15-19, trad. rom. de Alina Zorile CU DRAG PENTRU LIMBA ROMÂNA, In memoriam:

prof. dr. Mioara Avram,

academician, prof. dr. Peter Wunderli,

academician, prof. dr. Anatol Ciobanu Loading...

Prefata: despre autor Regretatul prof. dr. Peter Wunderli de la Universitatea Heinrich-Heine din Düsseldorf (Germania) a fost un nume notoriu…

