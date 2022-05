Stiri pe aceeasi tema

- Distributie Energie Electrica Romania, parte a Grupului Electrica, unul dintre cei sase mari operatori nationali de retele de distributie a energiei electrice, are un plan de investitii pentru anul 2022 in valoare de 689 milioane de lei, pentru modernizarea si dezvoltarea sistemului de distributie a…

- Distribuție Energie Electrica Romania a semnat un contract privind implementarea unui Sistem Inteligent de Distribuție a energiei electrice, pentru intreaga rețea din cele 18 județe, cu asocierea Simetrix Business Software, Elsaco Solutions și Cuculus GmbH.

- Compania de drumuri a semnat contractul pentru un pod nou peste Siret, la Cosmesti, pe DN 24, Tisita – Tecuci. Constructorul roman, care a castigat contractul de aproape 150 de milioane de lei, fonduri europene, ar urma sa construiasca in doi ani un nou pod la Cosmesti, in judetul Galati si va amenaja…

- Mai multe companii au anunțat investiții in lanțul de componente și producția de mașini electrice in țara noastra.Grupul german Varta cauta 100 de hectare de teren in zona Aradului pentru o fabrica de baterii pentru mașini electrice, investiție care ar putea ajunge la un miliard de euro, scrie Economedia.ro.…

- Veniturile s-au ridicat la 7,17 miliarde lei, de la 6,5 miliarde lei in anul 2020. Grupul Electrica este un jucator-cheie pe piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice. Grupul Electrica ofera…

- Contractul privind furnizarea energiei electrice a fost prelungit pina la 31 martie 2023. Anunțul a fost facut de premierul R. Moldova, Natalia Gavrilița, in cadrul unei conferințe de presa. „Este foarte important sa asiguram oamenilor o anumita stabilitate și sa vedem daca este necesara o anumita creștere…