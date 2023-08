Stiri pe aceeasi tema

- ”Analiza realizata de MerchantPro – platforma locala de solutii Saas pentru e-Commerce – pe datele inregistrate de magazinele online active atat in 2023, cat si in prima jumatate a 2022, arata o crestere a vanzarilor de 8.5% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Din punct de vedere al numarului…

- ”Dorim sa avem in continuare sustinerea Bancii Mondiale pentru a avansa proiecte majore de investitii, in special in domeniul infrastructurii”, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, potrivit unui comunicat de presa transmis de Guvern. Seful Executivului a adaugat ca pentru Romania sunt, de asemenea,…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Directia Regionala Vamala Bucuresti, urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor aflate in 2 containere sosite din China, apartinand unor societati comerciale cu sediul in Ucraina si in Romania, au descoperit in cadrul…

- Veniturile romanilor au crescut cu aproximativ 14% in 2022 fata de anul 2021, insa in mod deloc surprinzator si cheltuielile au crescut. Din bugetul total, o familie din Romania a cheltuit, aproximativ 80%, in fiecare luna.In anul 2022 veniturile totale medii lunare pe gospodarie au fost aproape 6500…

- Valoarea medie lunara a coșului de cumparaturi in Romania a crescut cu 10% – 15% in 2022, produsele alimentare și bunurile de larg consum fiind preponderente, potrivit unei analize Footprints AI, companie romaneasca ce opereaza una dintre cele mai avansate platforme de Retail Media din lume. Interesul…

- Unul dintre proiectele importante ale municipiului Bistrița, restaurarea Bisericii Evanghelice, simbolul și inima acestui oraș, a fost dus la bun sfarșit. Lucrarile au fost finalizate dupa 15 ani de la cumplitul incendiu care a afectat puternic turnul lacașului de cult. Insa, bistrițenii așteapta sa…

- Freshful by eMAG, primul hipermarket 100% online din Romania a depașit pragul de 100.000 de clienți activi in platforma. Pana in prezent, in topul celor mai comandate produse au fost verdețurile, urmate de fructe, legume, paine proaspata, apa și bauturi racoritoare. In medie, o familie aloca pana la…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, arata datele centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…