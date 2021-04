Stiri pe aceeasi tema

- Distribuitorul de jocuri si jucarii Noriel Impex a beneficiat de un credit in valoare de 1,22 milioane de euro de la Raiffeisen Bank, garantat de EximBank in proportie de 90%, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicata companiilor mari. "Societatea Noriel Impex SRL, una dintre…

- Societatea Noriel Impex SRL, una dintre cele mai mari companii de distributie de jocuri și jucarii din Romania, a beneficiat de un credit in valoare de 1,22 milioane de euro de la Raiffeisen Bank, garantat de EximBank in proporție de 90%, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicata companiilor…

- Senatorul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai, membru supleant al Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (AP SEECP), a participat astazi, 15 aprilie, la reuniunea Comisiei generale pentru justiție, afaceri interne și cooperare in domeniul…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 4,8% in ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu cel precedent, fiind cea mai puternica crestere a Produsului Intern Brut inregistrata de o tara membra a Uniunii Europene in acea perioada – arata datele Eurostat. Economia zonei euro a inregistrat…

- Avans al economiei romanești Foto Agerpres Economia României a înregistrat un avans de 4,8% în ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu cel precedent, fiind cea mai puternica crestere a Produsului Intern Brut înregistrata de o tara membra a Uniunii Europene în…

- Cerința de monitorizare a soferilor profesioniști online Arhiva foto: Razvan Stancu Transportatorii români le solicita autoritatilor introducerea unui formular online care sa permita monitorizarea soferilor profesionisti, dar si a pasagerilor care ajung în…

- ​Nationala de polo a României a fost învinsa, joi, de reprezentativa Frantei, scor 16-7, în ultimul meci din grupa B, si a ratat calificarea în sferturile turneului preolimpic de la Rotterdam. Tricolorii rateaza, implicit, si drumul JO de la Tokyo, unde vor ajunge primele trei…

- Ințelegerea a fost anunțata ca un pas hotarator spre revenirea la un turism normal, scrie Guardian .Acordul, semnat in timpul vizitei de duminica la Ierusalim a președintelui cipriot Nicos Anastasiades urmeaza sa intre in vigoare in saptamanile urmatoare, scrie Hotnews .Turismul reprezinta o parte importanta…