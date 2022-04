Stiri pe aceeasi tema

- Inainte cu doar cateva ore de sarbatorirea celei mai importante sarbatori creștine, un autoturism a rupt un copac pe Bulevardul Republicii din Bistrița dupa ce a intrat direct in el. Șoferul era baut. La accident au intervenit un echipaj de Poliție, unul de pompieri, de jandarmi și o ambulanța. Conform…

- Un barbat a murit sambata, dupa ce s-a aruncat cu tot cu mașina in raul Jiu, in zona Turceni. Șoferul avea 63 de ani și era din satul Florești, comuna Țanțareni. Inainte de a a plonja cu vehiculul in raul Jiu, barbatul a lasat un bilet de adio, in care a menționat ca iși va pune capat zilelor. La fața…

- Un tanar din Posmuș sfideaza legile rutiere cu nonșalanța. Prins luni in trafic, deși avea permisul suspendat, ieri a ieșit iarași la plimbare. A fost blocat de polițiști pe Independenței. Polițiștii bistrițeni au oprit luni, in trafic, un autoturism, pe Bulevardul Republicii. La volan, un tanar de…

- Un barbat risca sa ajunga dupa gratii, dupa o urmarie ca-n filme. Mașina de poliție l-a urmarit pe mai multe streazi din municipiu. Apoi au fugit dupa bistrițean. ”Colecție” impresionanta de infracțiuni constatate: Un echipaj al Serviciului Rutier a facut semn unei autoutilitare sa opreasca. Șofetrul…

- In imaginile surprinse de camera de bord a unui alt autoturism se observa cum bolidul lovește mașina din fața, urca peste aceasta și o proiecteaza in afara carosabilului. In urma impactului, șoferul mașinii lovite, un barbat de 40 de ani, a fost ranit și transportat de urgenta la spital. Tanarul care…

- Polițiștii au intrat pe fir ieri, dupa imaginile cu o sanie trasa de o mașina, cu 140 km/h, prin Cociu. Șoferul a fost identificat și amendat. Mai multe video-uri au fost urcate pe Tik Tok aratand cum mai mulți tineri se distreaza cu o sanie trasa de o mașina. Distracția are loc in Cociu, comuna Șintereag,…

