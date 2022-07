Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea va prelua portofoliul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, in unanimitate, in sedinta Consiliului Politic National, ca Daea sa fie titularul de la Agricultura. PSD s-a reunit, miercuri, de la ora 13.00, in sedinta Consiliului Politic National,…

- Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a facut presiuni asupra subordonaților pentru a-i aranja un post unui apropiat al colegului sau de partid, Petre Daea, reiese din referatul DNA prin care s-a cerut ridicarea imunitații parlamentare pentru deputatul PSD. Discuția a avut loc, anul acesta,…