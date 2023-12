Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Ucraina au rezolvat o disputa veche de 20 de ani - Canalul Bastroe. Ministerul Mediului din Romania anunța ca Ucraina poate continua lucrarile la canalul navigabil Bastroe. Ramane, insa, condiția ca proiectul sa respecte cu prevederile de protecție a mediului. Aceasta decizie vine in urma…

- Rusia avertizeaza ca „utilizarea avioanelor tactice de lupta F-16 de pe teritoriul” Romaniei, Slovaciei și Poloniei „va fi considerata de Moscova drept participare a acestor tari la conflictul din Ucraina si va obliga Rusia sa ia masuri adecvate”, relateaza News.ro. Purtatoarea de cuvant a ministerului…

- Pe fondul unei creșteri a exporturilor ucrainene catre UE, Comisia Europeana admite ca exista ”un anumit risc” ca importurile din Ucraina sa determine scaderea prețurilor și sa amenințe producția de carne de pasare, oua și zahar din statele europene, potrivit unei analize publicate de Euractiv. ”Nu…

- Faptul ca sistemul public de pensii din Romania este o bomba cu ceas nu mai este o noutate. Pana la sfarșitul acestui deceniu, datoria publica a Romaniei va trebui sa creasca la 100% din PIB doar pentru a putea acoperi deficitul din sistemul de pensii, arata calculele facute de economiștii Comisiei…

- Situația in localitațile situate la doi pași de razboiul din Ucraina devine tot mai tensionata. Daca primele drone rusești care s-au prabușit in Romania au fost unele de supraveghere, fara incarcatura exploziva, cea care a cazut, joi dimineața, la 3 kilometri de localitatea Plauru-Tulcea a fost una…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat in prima vizita in Romania de la inceperea invaziei ruse in Ucraina. Aceasta ar fi programata marți, in 10 octombrie. Zelenski ar veni la București pe fondul sprijinului constant al Romaniei pentru Kiev in criza cerealelor, urmand sa se intalneasca…

- Ministrul grec de Externe, George Gerapetritis, a propus o „ruta alternativa” pentru exportul de cereale din Ucraina: marfurile ar putea fi transportate pe calea ferata din Romania si Bulgaria catre porturile Alexandroupolis si Salonic. Gerapetritis ar fi facut aceasta propunere in cadrul reuniunii…