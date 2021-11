Dispar ursuleții Koala? (VIDEO) Populatia de koala din Australia este afectata de clamidioza si expertii in fauna salbatica spun ca emblematicul marsupial ar putea sa dispara din multe zone ale tarii. Potrivit CNN, chlamydia se transmite sexual si infecteaza mai mult de 100 de milioane de oameni anual si poate cauza infertilitate daca este netratata. In cazul koala, infectia necontrolata poate cauza orbire si chisturi dureroase in tractul reproducator al animalului ce pot duce la infertilitate si chiar la deces. Antibioticele folosite pentru a trata boala pot distruge flora intestinala delicata necesara animalelor pentru a consuma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

